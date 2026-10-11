Саудовская коалиция, воюющая с повстанцами-хуситами в Йемене, заявила, что в воскресенье, 11 октября, снаряд попал в пассажирский терминал международного аэропорта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает The Hindu.

Удар по терминалам

По заявлению коалиции, удар пришелся по комплексу, где расположены терминалы 3 и 4. Они обслуживают внутренние рейсы. Немедленных подробностей о последнем ударе на момент публикации не было. В тексте не уточняется, кто запустил снаряд, и не приводятся сведения о повреждениях, пострадавших или работе аэропорта после нового попадания.

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Предыдущий ракетный удар

Инцидент произошел менее чем через сутки после того, как ракета попала в тот же комплекс. В результате предыдущего удара погибли 12 человек. Издание также отмечает, что коалиция воюет в Йемене с повстанцами-хуситами, которых The Hindu называет поддерживаемыми Ираном.

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