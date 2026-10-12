Во Франкфурте-на-Майне, Германия, франко-британский юрист и писатель Филипп Сэндс получил Премию мира немецкой книжной торговли. Награду вручили на закрытии Франкфуртской книжной ярмарки в присутствии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Deutsche Welle.

Признание за защиту прав человека

Жюри назвало Сэндса убежденным гуманистом, который, несмотря на растущее сопротивление, неустанно отстаивает права человека, справедливость и взаимопонимание. В решении отмечается, что его деятельность основывается на приверженности универсальным правам каждого человека. В частности, жюри отметило его защиту интересов жертв военных преступлений, расизма, пыток и колониальной несправедливости.

Сэндс является профессором права в Университетском колледже Лондона и юристом по правам человека в Международном суде ООН в Гааге. Широкую известность ему принесла книга 2016 года East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity. В ней рассказывается о жизни двух юристов еврейского происхождения — Герша Лаутерпахта и Рафаэля Лемкина — и становлении международного уголовного права.

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Критика позиции Германии

В речи при получении награды Сэндс раскритиковал то, что назвал неуместным молчанием Германии в отношении Израиля и его действий в секторе Газа и на Западном берегу. Он заявил, что нарушения прав человека следует называть прямо, в том числе когда речь идет о союзниках, и что такая критика не является ни антисемитской, ни антиизраильской.

Юрист также осудил нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, назвав его ужасающим и преступлением против норм международного права. В то же время он признал право Израиля на самооборону, подчеркнув, что оно не является безграничным и должно осуществляться в рамках международного права.

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