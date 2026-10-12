在德国法兰克福，法英律师兼作家菲利普·桑兹获得德国书业和平奖。据德国之声报道，该奖项在法兰克福书展闭幕时颁发，德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在场。

表彰捍卫人权

评委会称桑兹是一位坚定的人文主义者，尽管面临日益增强的阻力，仍不懈捍卫人权、正义与相互理解。评选决定指出，他的工作建立在对每个人普遍权利的奉献之上。评委会尤其赞扬他维护战争罪、种族主义、酷刑和殖民不公正受害者利益的努力。

桑兹是伦敦大学学院法学教授，也是位于海牙的联合国国际法院的人权律师。他因2016年出版的著作East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity而广为人知。该书讲述了两位犹太裔律师——赫希·劳特派特和拉斐尔·莱姆金——的生平，以及国际刑法的发展。

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批评德国的立场

桑兹在获奖演讲中批评德国对以色列及其在加沙地带和约旦河西岸行动所保持的、他称之为不恰当的沉默。他说，应当直接点明侵犯人权的行为，包括在涉及盟友时；这种批评既非反犹主义，也非反以色列。

这位律师还谴责了哈马斯于2023年10月7日发动的袭击，称其骇人听闻，并且是违反国际法规范的犯罪。同时，他承认以色列享有自卫权，但强调这一权利并非无限，必须在国际法框架内行使。

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