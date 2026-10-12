We Frankfurcie nad Menem w Niemczech francusko-brytyjski prawnik i pisarz Philippe Sands otrzymał Pokojową Nagrodę Niemieckiego Handlu Książką. Nagrodę przyznano podczas zakończenia Targów Książki we Frankfurcie w obecności prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, informuje Deutsche Welle.

Wyróżnienie za obronę praw człowieka

Jury nazwało Sandsa przekonanym humanistą, który mimo narastającego sprzeciwu niestrudzenie broni praw człowieka, sprawiedliwości i wzajemnego zrozumienia. W uzasadnieniu wskazano, że jego działalność opiera się na przywiązaniu do uniwersalnych praw każdego człowieka. W szczególności jury doceniło jego obronę interesów ofiar zbrodni wojennych, rasizmu, tortur i niesprawiedliwości kolonialnej.

Sands jest profesorem prawa w University College London oraz prawnikiem zajmującym się prawami człowieka w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości ONZ w Hadze. Szerokie uznanie przyniosła mu książka z 2016 roku East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity. Opowiada ona o życiu dwóch prawników żydowskiego pochodzenia — Herscha Lauterpachta i Raphaela Lemkina — oraz o kształtowaniu się międzynarodowego prawa karnego.

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Krytyka stanowiska Niemiec

W przemówieniu po otrzymaniu nagrody Sands skrytykował to, co nazwał niestosownym milczeniem Niemiec w sprawie Izraela i jego działań w Strefie Gazy oraz na Zachodnim Brzegu. Powiedział, że naruszenia praw człowieka należy nazywać wprost, także gdy dotyczą sojuszników, oraz że taka krytyka nie jest ani antysemicka, ani antyizraelska.

Prawnik potępił również atak Hamasu z 7 października 2023 roku, nazywając go straszliwym i przestępstwem przeciwko normom prawa międzynarodowego. Jednocześnie uznał prawo Izraela do samoobrony, podkreślając, że nie jest ono nieograniczone i musi być wykonywane w ramach prawa międzynarodowego.

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