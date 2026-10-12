Ливанские судебные органы расширили расследование по делу о партии взрывчатки, изъятой в Дахр-эль-Байдаре на трассе между долиной Бекаа и Бейрутом. Следствие устанавливает происхождение груза, его возможных получателей и назначение, сообщает Asharq Al-Awsat.

Дополнительные допросы и поиск подозреваемых

Расследование координируют генеральный прокурор Ахмад Рами аль-Хадж и правительственный комиссар при военном суде судья Клод Ганем. Ганем вернул материалы предварительного расследования в отношении двух задержанных — Али К. и Хайтама А. — военной полиции для дополнительных допросов о взрывчатке и ее вероятном пункте назначения.

Силовым структурам также поручили установить личности двух мужчин, известных как Саджед и Зульфикар. По данным неназванного высокопоставленного представителя судебной системы, задержанные назвали их представителями «Хезболлы». Источник утверждает, что Саджед якобы передал груз в долине Бекаа, а Зульфикар ожидал его доставки в южные пригороды Бейрута.

По словам того же источника, оба задержанных во время предварительных показаний заявили о принадлежности к «Хезболле». Следователям также предстоит установить других возможных причастных, поскольку они считают, что в операции могла участвовать более крупная группа людей, обученных обращению со взрывчатыми веществами.

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Более 500 килограммов взрывчатки

Судебный источник сообщил, что в грузе могло быть более 500 килограммов взрывчатки. Вещества якобы были упакованы в картонные коробки вместе с небольшими металлическими шариками и гвоздями, которые при взрыве могли пробивать кузова автомобилей.

Собеседник издания заявил, что находка усилила опасения относительно возможного возвращения политических убийств, происходивших в Ливане в 2005–2012 годах. В то же время он подчеркнул: чтобы установить существование конкретного плана нападения, нужны доказательства помимо самого изъятия груза.

Реакция политиков

Лидер партии «Катаиб» и депутат Сами Жмайель призвал государство немедленно демонтировать военную и силовую инфраструктуру «Хезболлы». Депутат Ашраф Рифи назвал изъятие взрывчатки чрезвычайно серьезным случаем и призвал следователей выявить всю сеть и привлечь к ответственности всех причастных без политического вмешательства.

Министр юстиции Адель Нассар заявил, что расследование будет продолжаться до завершения. В публикации в X он назвал разоружение несанкционированных группировок и противодействие терроризму целями, не подлежащими обсуждению.

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