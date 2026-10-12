Libańskie organy sądowe rozszerzyły śledztwo w sprawie partii materiałów wybuchowych przejętej w Dahr al-Bajdar na trasie między Doliną Bekaa a Bejrutem. Śledczy ustalają pochodzenie ładunku, jego możliwych odbiorców i przeznaczenie, podaje Asharq Al-Awsat.

Dodatkowe przesłuchania i poszukiwanie podejrzanych

Śledztwo koordynują prokurator generalny Ahmad Rami al-Hadż oraz komisarz rządowy przy sądzie wojskowym, sędzia Claude Ghanem. Ghanem zwrócił wojskowej policji materiały wstępnego dochodzenia dotyczące dwóch zatrzymanych — Alego K. i Hajthama A. — w celu dodatkowego przesłuchania ich w sprawie materiałów wybuchowych i ich prawdopodobnego miejsca przeznaczenia.

Służbom bezpieczeństwa polecono również ustalenie tożsamości dwóch mężczyzn znanych jako Sajed i Zulfikar. Według nienazwanego wysokiego rangą przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości zatrzymani wskazali ich jako przedstawicieli Hezbollahu. Źródło twierdzi, że Sajed miał rzekomo przekazać ładunek w Dolinie Bekaa, a Zulfikar oczekiwał na jego dostarczenie na południowe przedmieścia Bejrutu.

Według tego samego źródła obaj zatrzymani podczas wstępnych zeznań oświadczyli, że należą do Hezbollahu. Śledczy muszą także ustalić innych możliwych uczestników, ponieważ uważają, że w operację mogła być zaangażowana większa grupa osób przeszkolonych w obchodzeniu się z materiałami wybuchowymi.

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Ponad 500 kilogramów materiałów wybuchowych

Źródło sądowe poinformowało, że w ładunku mogło znajdować się ponad 500 kilogramów materiałów wybuchowych. Substancje miały być zapakowane w kartonowe pudełka wraz z małymi metalowymi kulkami i gwoździami, które podczas eksplozji mogły przebijać karoserie samochodów.

Rozmówca publikacji oświadczył, że znalezisko wzmogło obawy przed możliwym powrotem zabójstw politycznych, do których dochodziło w Libanie w latach 2005–2012. Jednocześnie podkreślił, że do ustalenia istnienia konkretnego planu ataku potrzebne są dowody inne niż samo przejęcie ładunku.

Reakcja polityków

Lider partii Kataeb i deputowany Sami Dżemajel wezwał państwo do natychmiastowego zlikwidowania wojskowej i bezpieczeństwa infrastruktury Hezbollahu. Deputowany Aszraf Rifi nazwał przejęcie materiałów wybuchowych niezwykle poważnym przypadkiem i wezwał śledczych do ujawnienia całej sieci oraz pociągnięcia wszystkich zaangażowanych do odpowiedzialności bez ingerencji politycznej.

Minister sprawiedliwości Adel Nassar oświadczył, że śledztwo będzie kontynuowane aż do jego zakończenia. We wpisie na X nazwał rozbrojenie nieuprawnionych ugrupowań i zwalczanie terroryzmu celami niepodlegającymi dyskusji.

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