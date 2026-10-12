黎巴嫩扩大对查获爆炸物的调查 — Asharq Al-Awsat

黎巴嫩司法机关扩大了对在贝卡谷地与贝鲁特之间公路上的达赫尔·拜达尔查获的一批爆炸物的调查。调查正在查明这批货物的来源、可能的接收者及其用途，Asharq Al-Awsat报道。

追加讯问并寻找嫌疑人

调查由总检察长艾哈迈德·拉米·哈吉和军事法庭政府专员、法官克洛德·加内姆协调。加内姆将涉及两名被拘留者——阿里·K.和海塞姆·A.——的初步调查材料退回给宪兵，以便就爆炸物及其可能的目的地进行追加讯问。

安全机构还被指示查明两名分别被称为萨杰德和祖尔菲卡尔男子的身份。一名未具名的司法系统高级官员称，被拘留者指认他们为“真主党”代表。该消息人士称，萨杰德据称在贝卡谷地交付了这批货物，而祖尔菲卡尔正在等待其被运送至贝鲁特南郊。

据同一消息人士称，两名被拘留者在初步证词中都表示自己属于“真主党”。调查人员还必须查明其他可能涉案者，因为他们认为此次行动可能涉及一个规模更大、受过处理爆炸物训练的人员团体。

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超过500公斤爆炸物

一名司法消息人士表示，这批货物中可能有超过500公斤爆炸物。这些物质据称被装在纸箱中，并与小型金属球和钉子放在一起；爆炸时，这些物品可能刺穿汽车车身。

该报消息人士表示，这一发现加剧了人们对政治暗杀可能卷土重来的担忧；此类事件曾在2005年至2012年间发生在黎巴嫩。与此同时，他强调，要确定存在具体的袭击计划，需要除查获货物本身之外的证据。

政界人士的反应

卡塔伊布党领导人、议员萨米·杰马耶勒呼吁国家立即拆除“真主党”的军事和安全基础设施。议员阿什拉夫·里菲称查获爆炸物是极其严重的事件，并呼吁调查人员查清整个网络，在不受政治干预的情况下追究所有涉案人员的责任。

司法部长阿德尔·纳萨尔表示，调查将持续至完成。他在X平台发文称，解除未经授权团体的武装和打击恐怖主义是不可讨论的目标。

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