Saudyjska koalicja walcząca z rebeliantami Huti w Jemenie oświadczyła, że w niedzielę 11 października pocisk uderzył w terminal pasażerski międzynarodowego lotniska w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Informuje o tym The Hindu.

Uderzenie w terminale

Według koalicji uderzenie trafiło w kompleks, w którym znajdują się terminale 3 i 4. Obsługują one loty krajowe. W chwili publikacji nie było natychmiastowych szczegółów dotyczących ostatniego uderzenia. W tekście nie sprecyzowano, kto wystrzelił pocisk, ani nie podano informacji o zniszczeniach, poszkodowanych czy funkcjonowaniu lotniska po nowym trafieniu.

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Poprzednie uderzenie rakietowe

Incydent nastąpił mniej niż dobę po tym, jak rakieta uderzyła w ten sam kompleks. W wyniku poprzedniego uderzenia zginęło 12 osób. Publikacja zaznacza również, że koalicja walczy w Jemenie z rebeliantami Huti, których The Hindu określa jako wspieranych przez Iran.

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