В Таиланде команда Progressive Social Security (PSS) по предварительным результатам выборов получила все семь мест представителей застрахованных работников и семь мест представителей работодателей в совете Управления социального обеспечения. Как сообщает Bangkok Post, после подсчета более 95% бюллетеней PSS получила 14 из 21 места в этом органе.

Предварительные результаты голосования

Выборы состоялись в воскресенье. Основное соперничество развернулось между PSS и командой Labour Power, которую возглавляет ветеран профсоюзного движения Панус Тай Луан, президент Национального конгресса труда Таиланда. В гонке также участвовали независимые кандидаты, часть которых состояла в альянсе с Labour Power.

Каждый кандидат PSS, претендовавший на место от работодателей, получил более 8 тысяч голосов, тогда как их соперники — менее тысячи. Кандидаты PSS в категории застрахованных работников в целом набрали более 800 тысяч голосов, а другие кандидаты — около 20 тысяч. Команда Progressive Social Security связана с Народной партией и Прогрессивным движением.

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Роль совета и средства фонда

В состав совета Управления социального обеспечения входят по семь представителей работников, работодателей и правительства. Председателем совета по должности является постоянный секретарь Министерства труда, а представителей правительства делегируют министерства труда и финансов, а также Бюджетное бюро.

Совет определяет направление работы Управления социального обеспечения в отношении Фонда социального обеспечения и является посредником между правительством и фондом. Фонд оценивается в 2,8 трлн батов; это крупнейший фонд социального благосостояния в стране, охватывающий более 24 млн застрахованных лиц. В голосовании приняли участие около 680 тысяч членов — на 330% больше, чем на предыдущих выборах 2023 года. Срок полномочий нового состава совета составляет два года, а официальные результаты ожидаются до конца года.

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