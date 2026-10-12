W Tajlandii zespół Progressive Social Security (PSS) według wstępnych wyników wyborów zdobył wszystkie siedem miejsc dla przedstawicieli ubezpieczonych pracowników oraz siedem miejsc dla przedstawicieli pracodawców w radzie Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. Jak informuje Bangkok Post, po przeliczeniu ponad 95% kart do głosowania PSS uzyskała 14 z 21 miejsc w tym organie.

Wstępne wyniki głosowania

Wybory odbyły się w niedzielę. Główna rywalizacja toczyła się między PSS a zespołem Labour Power, któremu przewodzi weteran ruchu związkowego Panus Thai Luan, prezydent Narodowego Kongresu Pracy Tajlandii. W wyborach uczestniczyli również niezależni kandydaci, z których część miała sojusz z Labour Power.

Każdy kandydat PSS ubiegający się o miejsce reprezentujące pracodawców otrzymał ponad 8 tys. głosów, podczas gdy ich rywale — mniej niż tysiąc. Kandydaci PSS w kategorii ubezpieczonych pracowników zdobyli łącznie ponad 800 tys. głosów, a pozostali kandydaci — około 20 tys. Zespół Progressive Social Security jest powiązany z Partią Ludową i Ruchem Postępowym.

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Rola rady i środki funduszu

W skład rady Urzędu Ubezpieczeń Społecznych wchodzi po siedmiu przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Przewodniczącym rady z urzędu jest stały sekretarz Ministerstwa Pracy, a przedstawicieli rządu delegują ministerstwa pracy i finansów oraz Biuro Budżetowe.

Rada określa kierunek pracy Urzędu Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i jest pośrednikiem między rządem a funduszem. Wartość funduszu szacuje się na 2,8 bln bahtów; jest to największy fundusz świadczeń społecznych w kraju, obejmujący ponad 24 mln ubezpieczonych osób. W głosowaniu uczestniczyło około 680 tys. członków — o 330% więcej niż w poprzednich wyborach w 2023 roku. Kadencja nowego składu rady wynosi dwa lata, a oficjalnych wyników oczekuje się do końca roku.

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