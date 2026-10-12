在泰国，根据初步选举结果，Progressive Social Security（PSS）团队赢得了社会保障办公室委员会中全部7个受保劳动者代表席位和7个雇主代表席位。据《曼谷邮报》报道，在超过95%的选票完成计票后，PSS获得了该机构21个席位中的14席。

初步投票结果

选举于周日举行。主要竞争在PSS与Labour Power团队之间展开，后者由工会运动资深人士、泰国全国劳工大会主席帕努斯·泰·卢安领导。独立候选人也参加了竞选，其中一部分人与Labour Power结成联盟。

每名竞选雇主席位的PSS候选人都获得了超过8,000票，而他们的竞争对手获得的票数不足1,000票。PSS在受保劳动者类别中的候选人总计获得超过80万票，其他候选人则获得约2万票。Progressive Social Security团队与人民党和进步运动有关联。

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委员会的作用及基金资金

社会保障办公室委员会由劳工、雇主和政府各7名代表组成。委员会主席由劳工部常务秘书依职担任，政府代表则由劳工部、财政部以及预算局派出。

委员会决定社会保障办公室关于社会保障基金的工作方向，并充当政府与基金之间的中介。该基金估值为2.8万亿泰铢；这是该国最大的社会福利基金，覆盖超过2,400万名受保人员。约68万名成员参加了投票，比2023年上一次选举多330%。新一届委员会的任期为两年，官方结果预计将在年底前公布。

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