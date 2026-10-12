В ЮАР законопроект, призванный урегулировать коалиции в муниципалитетах, где ни одна партия не имеет большинства, вероятно, не будет одобрен до местных выборов 4 ноября. Об этом сообщает TimesLIVE со ссылкой на директора по коммуникациям Департамента кооперативного управления и традиционных дел Легадиму Лесо.

По его словам, законопроект о внесении изменений в закон о муниципальных структурах находится в парламенте, прошел общественное обсуждение и получил сертификацию Управления главного государственного юридического советника. Лесо заявил, что рассмотрение документа продолжится после 4 ноября.

Обязательные коалиционные соглашения

Законопроект предусматривает обязательность и юридическую силу коалиционных соглашений в муниципалитетах, где ни одна партия не имеет большинства мест. Такие соглашения предлагают подавать муниципальному менеджеру, передавать членам исполнительных советов провинций, ответственным за местное самоуправление, и публиковать в официальной провинциальной газете.

В то же время документ прямо не определяет, что должно происходить, если партии не заключат коалиционное соглашение, но изберут должностных лиц и начнут управлять муниципалитетом. В ведомстве также работают над рекомендациями для стабильных коалиций в местном самоуправлении.

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Ограничения для вотумов недоверия

Среди предложений — ограничить внесение вотумов недоверия муниципальным должностным лицам до одного раза в 12 месяцев. Исключения возможны в случае нарушения конституции, соответствующего уголовного приговора, финансовых нарушений в соответствии с Законом об управлении муниципальными финансами, серьезного нарушения кодекса поведения или неспособности выполнять должностные обязанности.

Предлагаемые нормы также требуют уведомить должностное лицо и предоставить ему возможность ответить на претензии. В пояснительной записке отмечается, что эти меры должны способствовать стабильности и непрерывности управления, а также сократить количество необоснованных вотумов недоверия.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить с 14 до 30 дней срок для проведения первого заседания вновь избранного совета. Такой же срок предлагают установить для назначения представителей районных советов, определения членов исполнительных комитетов и избрания исполнительных мэров. Окончательное содержание документа будет зависеть от парламентского рассмотрения и версии, которая в итоге будет подписана как закон.

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