W RPA projekt ustawy mający uregulować koalicje w gminach, w których żadna partia nie ma większości, prawdopodobnie nie zostanie przyjęty przed wyborami lokalnymi 4 listopada. Poinformował o tym TimesLIVE, powołując się na Legadimę Leso, dyrektora ds. komunikacji w Departamencie Współpracy Samorządowej i Spraw Tradycyjnych.

Jak powiedział, projekt ustawy nowelizującej ustawę o strukturach samorządowych znajduje się w parlamencie, przeszedł konsultacje publiczne i uzyskał certyfikację Biura Głównego Doradcy Prawnego Państwa. Leso oświadczył, że rozpatrywanie dokumentu będzie kontynuowane po 4 listopada.

Obowiązkowe umowy koalicyjne

Projekt ustawy przewiduje obowiązkowy i prawnie wiążący charakter umów koalicyjnych w gminach, w których żadna partia nie ma większości mandatów. Proponuje się, aby takie umowy składać zarządcy gminy, przekazywać członkom prowincjonalnych rad wykonawczych odpowiedzialnym za samorząd lokalny oraz publikować w oficjalnym dzienniku prowincjonalnym.

Jednocześnie dokument nie określa wprost, co powinno się stać, jeśli partie nie zawrą umowy koalicyjnej, lecz wybiorą urzędników i rozpoczną zarządzanie gminą. Resort pracuje również nad wytycznymi dotyczącymi stabilnych koalicji w samorządzie lokalnym.

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Ograniczenia dla wniosków o wotum nieufności

Wśród propozycji jest ograniczenie składania wniosków o wotum nieufności wobec urzędników gminnych do jednego razu na 12 miesięcy. Wyjątki mogą być możliwe w przypadku naruszenia konstytucji, odpowiedniego wyroku karnego, naruszeń finansowych zgodnie z ustawą o zarządzaniu finansami gminnymi, poważnego naruszenia kodeksu postępowania lub niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych.

Proponowane przepisy wymagają również powiadomienia urzędnika i zapewnienia mu możliwości odpowiedzi na zarzuty. W uzasadnieniu wskazano, że środki te mają sprzyjać stabilności i ciągłości zarządzania oraz zmniejszyć liczbę bezzasadnych wniosków o wotum nieufności.

Ponadto projekt ustawy proponuje wydłużenie z 14 do 30 dni terminu na przeprowadzenie pierwszego posiedzenia nowo wybranej rady. Taki sam termin proponuje się ustanowić dla powołania przedstawicieli rad okręgowych, wyznaczenia członków komitetów wykonawczych i wyboru burmistrzów wykonawczych. Ostateczna treść dokumentu będzie zależeć od rozpatrzenia go przez parlament oraz wersji, która ostatecznie zostanie podpisana jako ustawa.

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