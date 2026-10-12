南非一项旨在规范没有任何政党占多数的市政当局联合政府的法案，可能不会在11月4日地方选举前获得批准。TimesLIVE报道称，消息援引合作治理和传统事务部传播总监莱加迪马·莱索的话。

他表示，《市政结构法修正案》目前正在议会审议，已完成公众咨询，并获得国家首席法律顾问办公室认证。莱索称，该文件将在11月4日后继续审议。

强制性联合政府协议

该法案规定，在没有任何政党拥有多数席位的市政当局，联合政府协议将具有强制性和法律约束力。此类协议拟提交给市政经理，转交负责地方政府事务的省级行政委员会成员，并在省官方公报上公布。

同时，该文件没有明确规定，如果各政党未达成联合政府协议，却选出官员并开始管理市政当局，应当如何处理。该部门还在制定有关地方政府稳定联合政府的指导建议。

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限制不信任动议

提案包括，将针对市政官员提出不信任动议限制为每12个月一次。在违反宪法、被作出相关刑事判决、根据《市政财政管理法》存在财务违规、严重违反行为准则或无法履行职务的情况下，可能适用例外。

拟议条款还要求通知该官员，并给予其回应指控的机会。说明备忘录指出，这些措施旨在促进治理的稳定性和连续性，并减少无根据的不信任动议。

此外，该法案提议将新当选议会举行首次会议的期限从14天延长至30天。同样的期限也拟适用于任命区议会代表、确定执行委员会成员和选举执行市长。文件的最终内容将取决于议会审议情况以及最终被签署成为法律的版本。

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