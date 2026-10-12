В Боснии и Герцеговине Неджад Грабус был избран 14-м рейс-уль-улемой, или верховным муфтием Исламской общины страны. Он будет возглавлять высший религиозный орган общины в течение семи лет — до 2033 года.

Как сообщает Balkan Insight, тайное голосование состоялось в библиотеке Гази Хусрев-бега в Сараево. Грабус получил 230 голосов. Избирательный орган состоял из 398 членов, а для победы требовалось не менее 200 голосов. Если бы ни один кандидат не получил абсолютного большинства, должен был состояться второй тур между двумя лидерами голосования.

Планы нового главы общины

После избрания Грабус заявил, что Исламская община должна продолжать развиваться и отвечать на вызовы времени. Он заверил, что она «всегда будет отстаивать добро и противостоять всему, что вредит нам и обществу в целом».

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Во время кампании Грабус выступал за автономную, институционально сильную и действенную Исламскую общину. Среди его предложений были формальное соглашение между общиной и государством, модернизация религиозных занятий, более стабильное финансирование общин возвращенцев и более широкая роль женщин.

Опыт и начало полномочий

Грабус с 2021 года является муфтием Сараево. Он сменит Хусейна Кавазовича, занимавшего должность с 2012 года, и приступит к исполнению обязанностей 15 ноября. Кавазович поздравил преемника и заявил, что новые времена потребуют от общины новых шагов.

Неджад Грабус родился в 1968 году близ Травника и получил докторскую степень на факультете исламских наук в Сараево. В 2006–2021 годах он был муфтием Любляны и главой Исламской общины Словении, где курировал Мусульманский культурный центр в Любляне.

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