W Bośni i Hercegowinie Nejad Grabus został wybrany 14. reis-ul-ulemą, czyli wielkim muftim Islamskiej Wspólnoty kraju. Przez siedem lat — do 2033 roku — będzie stał na czele najwyższego organu religijnego wspólnoty.

Jak informuje Balkan Insight, tajne głosowanie odbyło się w Bibliotece Gazi Husrev-bega w Sarajewie. Grabus zdobył 230 głosów. Organ wyborczy składał się z 398 członków, a do zwycięstwa potrzebnych było co najmniej 200 głosów. Gdyby żaden kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości, odbyłaby się druga tura między dwoma kandydatami z największą liczbą głosów.

Plany nowego lidera wspólnoty

Po wyborze Grabus oświadczył, że Islamska Wspólnota musi nadal się rozwijać i odpowiadać na wyzwania współczesności. Zapewnił, że będzie ona „zawsze opowiadać się za dobrem i przeciwstawiać się wszystkiemu, co szkodzi nam i społeczeństwu jako całości”.

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Podczas kampanii Grabus opowiadał się za autonomiczną, silną instytucjonalnie i skuteczną Islamską Wspólnotą. Wśród jego propozycji znalazły się formalna umowa między wspólnotą a państwem, modernizacja zajęć religijnych, stabilniejsze finansowanie społeczności powracających oraz większa rola kobiet.

Doświadczenie i początek kadencji

Grabus od 2021 roku jest muftim Sarajewa. Zastąpi Huseina Kavazovicia, który pełnił tę funkcję od 2012 roku, i rozpocznie obowiązki 15 listopada. Kavazović pogratulował swojemu następcy i oświadczył, że nowe czasy będą wymagały od wspólnoty nowych kroków.

Nejad Grabus urodził się w 1968 roku w pobliżu Travnika i uzyskał stopień doktora na Wydziale Nauk Islamskich w Sarajewie. W latach 2006–2021 był muftim Lublany i przewodniczącym Islamskiej Wspólnoty Słowenii, gdzie opiekował się Muzułmańskim Centrum Kulturalnym w Lublanie.

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