在波斯尼亚和黑塞哥维那，内贾德·格拉布斯当选为该国伊斯兰共同体第14任雷斯·乌尔·乌莱马，即大穆夫提。他将在未来七年、至2033年期间领导该共同体的最高宗教机构。

据Balkan Insight报道，无记名投票在萨拉热窝的加齐·胡斯雷夫贝格图书馆举行。格拉布斯获得230票。选举机构由398名成员组成，获胜至少需要200票。如果没有候选人获得绝对多数，将在得票领先的两名候选人之间举行第二轮投票。

新任共同体领导人的计划

当选后，格拉布斯表示，伊斯兰共同体必须继续发展并应对时代挑战。他保证，该共同体“将始终捍卫善良，并反对一切伤害我们和整个社会的事物”。

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在竞选期间，格拉布斯主张建立一个自治、制度强大且高效的伊斯兰共同体。他的提议包括共同体与国家之间达成正式协议、宗教课程现代化、为回归者社区提供更稳定的资金支持，以及扩大女性的作用。

经历与履职开始

格拉布斯自2021年起担任萨拉热窝穆夫提。他将接替自2012年起担任该职务的胡塞因·卡瓦佐维奇，并于11月15日开始履职。卡瓦佐维奇祝贺了继任者，并表示新时代将要求共同体采取新举措。

内贾德·格拉布斯1968年出生于特拉夫尼克附近，并在萨拉热窝伊斯兰科学学院获得博士学位。2006年至2021年，他担任卢布尔雅那穆夫提和斯洛文尼亚伊斯兰共同体负责人，期间负责卢布尔雅那穆斯林文化中心。

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