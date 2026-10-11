Координатор США по вопросам безопасности генерал-лейтенант Шон М. Саллен во время выступления в Израиле заявил, что противодействие ХАМАС не может ограничиваться военными операциями. По оценке Jerusalem Post, его слова содержали завуалированную критику правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за затягивания шагов, направленных на усиление Палестинской администрации в Газе, в частности подготовки новой палестинской полиции.

На мероприятии Института борьбы с терроризмом Университета Райхмана Саллен не назвал Нетаньяху напрямую. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом должна охватывать также идеологию, образование и общественные условия, способствующие появлению террористических организаций. По его словам, в израильском обществе сейчас очень низкая, а возможно и отсутствующая, готовность к риску в вопросах безопасности.

Координация с Палестинской администрацией

Американский генерал также заявил, что ХАМАС действует не только в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Он упомянул присутствие группировки в Иордании, Сирии и Ливане, а также ее финансистов во Флориде и Европе. По мнению Саллена, противодействие этому движению требует более широкого подхода, чем применение силы только в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

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Саллен отметил значение координации между израильскими и палестинскими силовыми структурами. Он сказал, что такое взаимодействие помогало сдерживать эскалацию во время кризисов летом и предотвращать их распространение. Дестабилизация на Западном берегу реки Иордан, по его оценке, могла бы повлиять и на стабильность Иордании.

Обучение палестинских полицейских

По словам Саллена, Соединенные Штаты поддерживают не создание палестинской армии, а обучение полицейских по международным стандартам, с учетом прав человека и верховенства права. Он отметил, что такие силы могут быть партнером в противодействии ХАМАС и другим террористическим угрозам. Генерал предупредил, что вакуум безопасности может заполнить террористическая организация либо он станет дополнительной нагрузкой для израильской армии.

Саллен также сообщил, что коалиция, которую координируют США, объединяет еще девять государств. Он назвал Россию и Китай среди других игроков, чьи связи с Палестинской администрацией, по его мнению, не соответствуют интересам этой коалиции. Центральное командование США и офис Саллена отказались комментировать публикацию.

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