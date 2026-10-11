美国安全协调员肖恩·M·萨伦中将日前在以色列发表讲话时表示，对抗哈马斯不能仅限于军事行动。据《耶路撒冷邮报》评估，他的言论含蓄批评了总理本雅明·内塔尼亚胡政府拖延采取旨在加强加沙地带巴勒斯坦民族权力机构的措施，其中包括筹备组建一支新的巴勒斯坦警察部队。

在赖希曼大学反恐研究所举办的一场活动上，萨伦没有直接点名内塔尼亚胡。他强调，反恐还必须涵盖意识形态、教育以及助长恐怖组织出现的社会条件。他表示，以色列社会目前在安全问题上承担风险的意愿非常低，甚至可能并不存在。

与巴勒斯坦民族权力机构的协调

这名美国将军还表示，哈马斯不仅在加沙地带和约旦河西岸运作。他提到该组织在约旦、叙利亚和黎巴嫩的存在，以及其在佛罗里达州和欧洲的资助者。萨伦认为，应对这一运动需要比仅在加沙地带和约旦河西岸动用武力更广泛的方法。

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萨伦指出，以色列和巴勒斯坦安全机构之间的协调十分重要。他说，这种协作有助于在夏季危机期间遏制升级，并防止危机蔓延。按他的评估，约旦河西岸的失稳也可能影响约旦的稳定。

培训巴勒斯坦警察

萨伦表示，美国支持的不是组建巴勒斯坦军队，而是按照国际标准培训警察，并兼顾人权和法治。他指出，这样的部队可以成为应对哈马斯和其他恐怖主义威胁的伙伴。这名将军警告说，安全真空可能会被恐怖组织填补，或者会成为以色列军队的额外负担。

萨伦还表示，由美国协调的联盟还包括另外九个国家。他将俄罗斯和中国列为其他参与方，并认为它们与巴勒斯坦民族权力机构的联系不符合该联盟的利益。美国中央司令部和萨伦的办公室拒绝就该报道置评。

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