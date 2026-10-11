Amerykański koordynator ds. bezpieczeństwa, generał porucznik Sean M. Sallen, podczas wystąpienia w Izraelu oświadczył, że przeciwdziałanie Hamasowi nie może ograniczać się do operacji wojskowych. Według „Jerusalem Post”, jego słowa zawierały zawoalowaną krytykę rządu premiera Binjamina Netanjahu za opóźnianie działań mających na celu wzmocnienie Autonomii Palestyńskiej w Gazie, w tym przygotowań do utworzenia nowej palestyńskiej policji.

Podczas wydarzenia Instytutu Zwalczania Terroryzmu Uniwersytetu Reichmana Sallen nie wymienił Netanjahu bezpośrednio. Podkreślił, że walka z terroryzmem musi obejmować także ideologię, edukację i warunki społeczne sprzyjające powstawaniu organizacji terrorystycznych. Jak stwierdził, izraelskie społeczeństwo ma obecnie bardzo niską, a być może nieistniejącą, gotowość do podejmowania ryzyka w kwestiach bezpieczeństwa.

Koordynacja z Autonomią Palestyńską

Amerykański generał oświadczył również, że Hamas działa nie tylko w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu. Wspomniał o obecności ugrupowania w Jordanii, Syrii i Libanie, a także o jego finansistach na Florydzie i w Europie. Zdaniem Sallena przeciwdziałanie temu ruchowi wymaga szerszego podejścia niż stosowanie siły wyłącznie w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sallen wskazał na znaczenie koordynacji między izraelskimi i palestyńskimi strukturami bezpieczeństwa. Powiedział, że taka współpraca pomagała powstrzymywać eskalację podczas kryzysów latem i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się. Destabilizacja na Zachodnim Brzegu Jordanu, według jego oceny, mogłaby również wpłynąć na stabilność Jordanii.

Szkolenie palestyńskich policjantów

Według Sallena Stany Zjednoczone popierają nie utworzenie palestyńskiej armii, lecz szkolenie policjantów zgodnie z międzynarodowymi standardami, z uwzględnieniem praw człowieka i rządów prawa. Zaznaczył, że takie siły mogą być partnerem w przeciwdziałaniu Hamasowi i innym zagrożeniom terrorystycznym. Generał ostrzegł, że próżnię bezpieczeństwa może wypełnić organizacja terrorystyczna albo stanie się ona dodatkowym obciążeniem dla izraelskiej armii.

Sallen poinformował również, że koalicja koordynowana przez USA zrzesza jeszcze dziewięć państw. Wymienił Rosję i Chiny wśród innych graczy, których więzi z Autonomią Palestyńską, jego zdaniem, nie są zgodne z interesami tej koalicji. Centralne Dowództwo USA oraz biuro Sallena odmówiły komentarza do publikacji.

Czytaj nas na