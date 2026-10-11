В Кейптауне, ЮАР, член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин заявила, что регулятор не должен и далее полагаться на высокую доходность облигаций для сдерживания инфляции. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Предостережение относительно рыночных ставок

По словам Грин, опасно просто предполагать, что рынки выполнят работу центрального банка. Она добавила, что в определенный момент регулятор должен подкрепить свою позицию действиями.

Грин выступила на конференции в Кейптауне, организованной южноафриканской компанией STANLIB Asset Management.

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Голосование за повышение ставки

В июне, июле и сентябре Грин голосовала за повышение процентной ставки Банка Англии на 0,25 процентного пункта — до 4%. Финансовые рынки ожидают, что на следующем заседании в начале ноября большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике поддержит повышение ставки до этого уровня.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли ранее заявлял, что резкий рост стоимости рыночных заимствований и ипотечных ставок после начала войны между США и Ираном дал регулятору время оценить, нужно ли повышать собственные ставки в ответ на подорожание энергоносителей.

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