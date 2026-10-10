据Defense News报道，洛克希德·马丁公司推出了PAC-3 Edge拦截弹，用于应对高超音速及其他先进导弹威胁。该项目是在美国军方努力加强防空和导弹防御能力的背景下推出的。

拦截弹的新组件

洛克希德·马丁表示，PAC-3 Edge配备了新的导引头、升级的飞行控制系统，以及由诺斯罗普·格鲁曼生产的多脉冲火箭发动机。该公司称，这些改进将提高拦截弹在更远距离和更高高度应对现代威胁、尤其是高超音速导弹的能力。

洛克希德·马丁导弹与火控部门总裁蒂姆·卡希尔告诉路透社，PAC-3 Edge的成本将大致与现役PAC-3 MSE导弹相当。他表示，在全面生产的情况下，年产量将约为2,000枚拦截弹，与PAC-3 MSE相当。

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扩大PAC-3产量

乌克兰和中东地区的战争推动防空和导弹防御系统需求上升，给美国武器库存带来压力。7月，美国陆军与洛克希德·马丁签订了一份价值最高586亿美元的合同，以扩大PAC-3拦截弹的生产。

1月，洛克希德·马丁还与五角大楼签署了一项为期七年的框架协议，以扩大PAC-3拦截弹的生产。该公司计划将年产能从约600枚提高至2,000枚。

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