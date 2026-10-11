中非共和国拒绝取消燃油涨价——《The Rio Times》

中非共和国政府拒绝取消于10月1日生效的燃油涨价。政府发言人埃瓦里斯特·恩加马纳表示，国库已无法继续为燃油补贴提供资金，《The Rio Times》报道。

柴油价格从每升1250中非法郎上涨至1400中非法郎，涨幅为12%。Super汽油价格从每升1050中非法郎上涨至1150中非法郎。大型商业买家目前每升汽油支付1500中非法郎，每升柴油支付1650中非法郎。

当局立场

10月8日，恩加马纳呼吁班吉居民不要支持由民间社会组织宣布的“死城”抗议日，届时商店和交通将停止运营。他表示，当局更倾向于对话和谈判。

总统福斯坦-阿尔尚热·图瓦德拉也表示，国库已没有补贴燃油的资源。Ecomatin将此次上涨与乌克兰和中东战争导致的全球油价上涨联系起来。据其数据，维持此前的柴油价格令国家每升约支出350中非法郎。

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工会和民间社会组织的诉求

包括CCTC、CGTC和CTID在内的十个工会联合组织要求提高工资和养老金，以补偿购买力的损失。如果未能实现这一要求，它们坚持全面取消涨价。

iGwé平台和OGDC组织呼吁于10月12日在班吉举行“死城”行动。它们要求出租车、公交车和摩托出租车司机在4:00至17:00停止工作。活动人士的诉求包括取消涨价、将零售价格降至每升900中非法郎以下，以及公布价格结构，其中包括税费和利润率。

中非共和国不生产石油，所有燃油均依赖进口。大部分燃油经由喀麦隆，通过杜阿拉—班吉走廊以公路运输方式运入，这增加了运输成本。

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