Правительство Центральноафриканской Республики отказалось отменять повышение цен на топливо, вступившее в силу 1 октября. Представитель правительства Эварист Нгамана заявил, что государственная казна больше не может финансировать топливные субсидии, сообщает The Rio Times.

Стоимость дизельного топлива выросла с 1250 до 1400 франков КФА за литр, или на 12%. Бензин марки Super подорожал с 1050 до 1150 франков КФА за литр. Крупные коммерческие покупатели теперь платят 1500 франков КФА за литр бензина и 1650 франков КФА за литр дизельного топлива.

Позиция властей

8 октября Нгамана призвал жителей Банги не поддерживать объявленный организациями гражданского общества день протеста «мертвый город», во время которого магазины и транспорт должны были прекратить работу. По его словам, власти отдают предпочтение диалогу и переговорам.

Президент Фостен-Арканж Туадера также заявил, что у казны больше нет ресурсов для субсидирования топлива. Издание Ecomatin связало повышение с ростом мировых цен на нефть из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке. По его данным, сохранение прежней цены на дизельное топливо обходилось государству примерно в 350 франков КФА за литр.

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Требования профсоюзов и организаций гражданского общества

Десять профсоюзных объединений, среди которых CCTC, CGTC и CTID, потребовали повысить зарплаты и пенсии, чтобы компенсировать потерю покупательной способности. Если этого не произойдет, они настаивают на полной отмене повышения цен.

Платформа iGwé и организация OGDC призвали провести 12 октября в Банги акцию «мертвый город». Они попросили водителей такси, автобусов и мототакси прекратить работу с 4:00 до 17:00. Среди требований активистов — отмена повышения, снижение розничных цен ниже 900 франков КФА за литр и обнародование структуры цены, в том числе налогов и маржи.

ЦАР не добывает нефть и импортирует все топливо. Большая его часть поступает автотранспортом через Камерун по коридору Дуала—Банги, что увеличивает транспортные расходы.

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