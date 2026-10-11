Rząd Republiki Środkowoafrykańskiej odmówił wycofania podwyżki cen paliw, która weszła w życie 1 października. Rzecznik rządu Évariste Ngamana oświadczył, że skarb państwa nie może już finansować subsydiów na paliwa, poinformował The Rio Times.

Cena oleju napędowego wzrosła z 1250 do 1400 franków CFA za litr, czyli o 12%. Benzyna Super podrożała z 1050 do 1150 franków CFA za litr. Duzi nabywcy komercyjni płacą obecnie 1500 franków CFA za litr benzyny i 1650 franków CFA za litr oleju napędowego.

Stanowisko władz

8 października Ngamana zaapelował do mieszkańców Bangi, aby nie popierali ogłoszonego przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego dnia protestu „martwe miasto”, podczas którego sklepy i transport miały zaprzestać działalności. Jak powiedział, władze preferują dialog i negocjacje.

Prezydent Faustin-Archange Touadéra również oświadczył, że skarb państwa nie ma już środków na subsydiowanie paliw. Ecomatin powiązał podwyżkę ze wzrostem światowych cen ropy naftowej wskutek wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Według jego danych utrzymanie wcześniejszej ceny oleju napędowego kosztowało państwo około 350 franków CFA za litr.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Żądania związków zawodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Dziesięć federacji związkowych, w tym CCTC, CGTC i CTID, zażądało podwyższenia płac i emerytur, aby zrekompensować utratę siły nabywczej. Jeśli tak się nie stanie, nalegają na całkowite wycofanie podwyżki cen.

Platforma iGwé i organizacja OGDC wezwały do przeprowadzenia 12 października w Bangi akcji „martwe miasto”. Poprosiły kierowców taksówek, autobusów i mototaksówek o zaprzestanie pracy od 4:00 do 17:00. Wśród żądań aktywistów są wycofanie podwyżki, obniżenie cen detalicznych poniżej 900 franków CFA za litr oraz opublikowanie struktury ceny, w tym podatków i marż.

Republika Środkowoafrykańska nie wydobywa ropy naftowej i importuje całe paliwo. Większość dostaw dociera drogą lądową przez Kamerun korytarzem Duala–Bangi, co zwiększa koszty transportu.

Czytaj nas na