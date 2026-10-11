У ЦАР відмовилися скасувати підвищення цін на пальне — The Rio Times

Уряд Центральноафриканської Республіки відмовився скасовувати підвищення цін на пальне, що набуло чинності 1 жовтня. Речник уряду Еваріст Нгамана заявив, що державна скарбниця більше не може фінансувати паливні субсидії, повідомляє The Rio Times.

Вартість дизельного пального зросла з 1250 до 1400 франків КФА за літр, або на 12%. Бензин марки Super подорожчав із 1050 до 1150 франків КФА за літр. Великі комерційні покупці тепер сплачують 1500 франків КФА за літр бензину та 1650 франків КФА за літр дизеля.

Позиція влади

8 жовтня Нгамана закликав жителів Бангі не підтримувати оголошений громадськими організаціями протестний день «мертвого міста», коли магазини й транспорт мають припинити роботу. За його словами, влада віддає перевагу діалогу та переговорам.

Президент Фостен-Арканж Туадера також заявив, що скарбниця більше не має ресурсів для субсидування пального. Видання Ecomatin пов’язало підвищення з подорожчанням світової нафти через війни в Україні та на Близькому Сході. За його даними, збереження попередньої ціни дизеля обходилося державі приблизно у 350 франків КФА на літр.

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Вимоги профспілок і громадських організацій

Десять профспілкових об’єднань, серед яких CCTC, CGTC і CTID, вимагали підвищити зарплати та пенсії, щоб компенсувати втрату купівельної спроможності. Якщо цього не станеться, вони наполягають на повному скасуванні підвищення цін.

Платформа iGwé та організація OGDC закликали провести 12 жовтня у Бангі акцію «мертве місто». Вони попросили водіїв таксі, автобусів і мототаксі припинити роботу з 4:00 до 17:00. Серед вимог активістів — скасування підвищення, зниження роздрібних цін нижче 900 франків КФА за літр та оприлюднення структури ціни, зокрема податків і маржі.

ЦАР не видобуває нафту та імпортує все пальне. Більшість його надходить автомобільним шляхом через Камерун коридором Дуала—Бангі, що збільшує транспортні витрати.

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