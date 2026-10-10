Компания Lockheed Martin представила перехватчик PAC-3 Edge, предназначенный для противодействия гиперзвуковым и другим современным ракетным угрозам, сообщает Defense News. Разработку представили на фоне усилий американских военных по усилению возможностей противовоздушной и противоракетной обороны.

Новые компоненты перехватчика

По данным Lockheed Martin, PAC-3 Edge получил новую головку самонаведения, модернизированные системы управления полетом и многоимпульсный ракетный двигатель производства Northrop Grumman. Компания заявила, что эти изменения должны повысить способность перехватчика противодействовать современным угрозам, в частности гиперзвуковым ракетам, на большей дальности и высоте.

Президент подразделения ракетных систем и управления огнем Lockheed Martin Тим Кэхилл сообщил Reuters, что стоимость PAC-3 Edge будет приблизительно на уровне стоимости действующей ракеты PAC-3 MSE. По его словам, при полном производстве годовой объем выпуска составит около 2 тыс. перехватчиков, что сопоставимо с PAC-3 MSE.

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Наращивание выпуска PAC-3

Спрос на системы противовоздушной и противоракетной обороны вырос на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке, что создало нагрузку на американские запасы вооружений. В июле Армия США заключила с Lockheed Martin контракт стоимостью до 58,6 млрд долларов для наращивания производства перехватчиков PAC-3.

В январе Lockheed Martin также подписала с Пентагоном семилетнее рамочное соглашение о расширении выпуска перехватчиков PAC-3. Компания стремится увеличить годовые производственные мощности примерно с 600 до 2 тыс. единиц.

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