Тысячи людей в субботу приняли участие в пропалестинских маршах в Лондоне в Великобритании, Берлине в Германии и Дублине в Ирландии, призывая прекратить израильские удары по сектору Газа. Сообщает Korea Herald.

Марш в Лондоне и задержания

В Лондоне несколько тысяч участников прошли по маршруту возле британского парламента. Они несли плакаты с призывами прекратить геноцид и освободить Палестину. Директор Palestine Solidarity Campaign Эйми Шалан заявила, что участники акции отмечают три года того, что она назвала продолжающимся геноцидом в Газе. Она также призвала к полным санкциям против Израиля, заявив, что западных санкций из-за насилия со стороны поселенцев недостаточно.

Лондонская полиция сообщила о задержании 20 человек, в том числе мужчины и женщины с плакатами в поддержку Palestine Action — организации, запрещенной законодательством Великобритании. Перед акцией полиция заявляла, что потребует снять маски с тех, кто скрывает лица, чтобы избежать идентификации, и будет придерживаться нулевой терпимости к преступлениям на почве ненависти и другим правонарушениям. Одновременно небольшая еврейская произраильская группа Stop The Hate UK провела контрдемонстрацию.

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Акции в Берлине и Дублине

В Берлине марш, организованный группой United for Palestine, собрал около 3 500 человек, по данным полиции. Участники отправились с площади между зданиями канцелярии и парламента. Многие демонстранты осуждали экспорт немецкого оружия в Израиль и держали плакаты против военной поддержки Берлина.

В Дублине протестующие присоединились к маршу, организованному Irish Palestine Solidarity Campaign. Акции состоялись через три дня после третьей годовщины атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. По подсчетам AFP на основе официальных израильских данных, тогда погибли 1 221 человек, а в Газу были вывезены 251 заложник, 44 из которых уже были мертвы. Министерство здравоохранения Газы заявляет, что в результате израильской военной операции погибли более 74 200 человек. По данным ведомства, с начала перемирия, начавшегося год назад, удары унесли жизни около 1 450 палестинцев.

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