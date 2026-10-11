Тисячі людей вийшли на пропалестинські марші в Європі — Korea Herald

Тисячі людей у суботу взяли участь у пропалестинських маршах у Лондоні у Великій Британії, Берліні в Німеччині та Дубліні в Ірландії, закликаючи припинити ізраїльські удари по сектору Гази. Про це повідомляє Korea Herald.

Марш у Лондоні та затримання

У Лондоні кілька тисяч учасників пройшли маршрутом поблизу британського парламенту. Вони несли плакати із закликами припинити геноцид та звільнити Палестину. Директорка Palestine Solidarity Campaign Еймі Шалан заявила, що учасники акції відзначають три роки того, що вона назвала триваючим геноцидом у Газі. Вона також закликала до повних санкцій проти Ізраїлю, заявивши, що західних санкцій через насильство поселенців недостатньо.

Лондонська поліція повідомила про затримання 20 осіб, зокрема чоловіка та жінки з плакатами на підтримку Palestine Action — організації, забороненої законодавством Великої Британії. Перед акцією поліція заявляла, що вимагатиме зняти маски з тих, хто приховує обличчя, аби уникнути ідентифікації, та застосовуватиме нульову толерантність до злочинів на ґрунті ненависті й інших правопорушень. Паралельно невелика єврейська проізраїльська група Stop The Hate UK провела контрдемонстрацію.

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Акції в Берліні та Дубліні

У Берліні марш, організований групою United for Palestine, зібрав близько 3 500 людей, за даними поліції. Учасники вирушили з площі між будівлями канцелярії та парламенту. Багато демонстрантів засуджували експорт німецької зброї до Ізраїлю та тримали плакати проти військової підтримки Берліна.

У Дубліні протестувальники долучилися до маршу, організованого Irish Palestine Solidarity Campaign. Акції відбулися через три дні після третьої річниці атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року. За підрахунком AFP на основі офіційних ізраїльських даних, тоді загинула 1 221 людина, а до Гази було вивезено 251 заручника, 44 з яких уже були мертвими. Міністерство охорони здоров'я Гази заявляє, що внаслідок ізраїльської воєнної операції загинули понад 74 200 людей. За даними відомства, від початку перемир'я, яке розпочалося рік тому, удари забрали життя близько 1 450 палестинців.

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