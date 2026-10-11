数千人参加欧洲亲巴勒斯坦游行——韩国先驱报

周六，数千人在英国伦敦、德国柏林和爱尔兰都柏林参加亲巴勒斯坦游行，呼吁停止以色列对加沙地带的袭击。《韩国先驱报》报道。

伦敦游行与逮捕

在伦敦，数千名参与者沿英国议会附近的路线游行。他们举着呼吁停止种族灭绝和解放巴勒斯坦的标语牌。巴勒斯坦团结运动主任艾米·沙兰表示，活动参与者正在纪念她所称的加沙持续种族灭绝的三年。她还呼吁对以色列实施全面制裁，并称西方因定居者暴力而实施的制裁并不足够。

伦敦警方报告称逮捕了20人，其中包括一男一女，他们举着支持巴勒斯坦行动组织的标语牌——该组织已被英国法律禁止。警方在活动前表示，将要求那些为避免被识别而遮住面部的人摘下口罩，并将对仇恨犯罪及其他违法行为采取零容忍态度。与此同时，规模较小的犹太亲以色列团体“停止仇恨英国”举行了反示威活动。

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柏林和都柏林的活动

据警方称，在柏林，由“联合支持巴勒斯坦”组织的游行聚集了约3,500人。参与者从总理府和议会大楼之间的广场出发。许多示威者谴责德国向以色列出口武器，并举着反对柏林军事支持的标语牌。

在都柏林，抗议者参加了由爱尔兰巴勒斯坦团结运动组织的游行。这些活动在哈马斯于2023年10月7日发动袭击三周年后的第三天举行。根据法新社基于以色列官方数据的统计，当时有1,221人死亡，251名人质被带往加沙，其中44人当时已死亡。加沙卫生部表示，超过74,200人因以色列军事行动而死亡。该部门称，自一年前开始的停火以来，袭击已造成约1,450名巴勒斯坦人死亡。

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