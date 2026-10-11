Tysiące osób wzięły w sobotę udział w propalestyńskich marszach w Londynie w Wielkiej Brytanii, Berlinie w Niemczech i Dublinie w Irlandii, wzywając do zaprzestania izraelskich uderzeń na Strefę Gazy. Informuje Korea Herald.

Marsz w Londynie i zatrzymania

W Londynie kilka tysięcy uczestników przeszło trasą w pobliżu brytyjskiego parlamentu. Nieśli plakaty z wezwaniami do zakończenia ludobójstwa i wyzwolenia Palestyny. Dyrektorka Palestine Solidarity Campaign Aimee Shalan oświadczyła, że uczestnicy akcji upamiętniają trzy lata tego, co nazwała trwającym ludobójstwem w Gazie. Wezwała również do pełnych sankcji wobec Izraela, twierdząc, że zachodnie sankcje za przemoc osadników są niewystarczające.

Londyńska policja poinformowała o zatrzymaniu 20 osób, w tym mężczyzny i kobiety z plakatami popierającymi Palestine Action — organizację zakazaną przez prawo Wielkiej Brytanii. Przed akcją policja oświadczyła, że będzie wymagać zdjęcia masek przez osoby ukrywające twarze, aby uniknąć identyfikacji, oraz że zastosuje zerową tolerancję wobec przestępstw z nienawiści i innych wykroczeń. Równolegle niewielka żydowska proizraelska grupa Stop The Hate UK zorganizowała kontrdemonstrację.

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Akcje w Berlinie i Dublinie

W Berlinie marsz zorganizowany przez grupę United for Palestine zgromadził około 3 500 osób, według danych policji. Uczestnicy wyruszyli z placu między budynkami kancelarii i parlamentu. Wielu demonstrantów potępiało niemiecki eksport broni do Izraela i trzymało plakaty przeciwko wojskowemu wsparciu Berlina.

W Dublinie protestujący dołączyli do marszu zorganizowanego przez Irish Palestine Solidarity Campaign. Akcje odbyły się trzy dni po trzeciej rocznicy ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Według wyliczeń AFP opartych na oficjalnych danych izraelskich, zginęło wówczas 1 221 osób, a do Gazy uprowadzono 251 zakładników, z których 44 już nie żyło. Ministerstwo Zdrowia Gazy twierdzi, że w wyniku izraelskiej operacji wojskowej zginęło ponad 74 200 osób. Według resortu od początku rozejmu, który rozpoczął się rok temu, uderzenia odebrały życie około 1 450 Palestyńczykom.

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