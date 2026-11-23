В российских регионах возник дефицит вакцин от гриппа после того, как Министерство здравоохранения сократило федеральные закупки почти на 20 %.

Власти Ульяновской области уже признали, что не смогут выполнить план вакцинации из-за недостаточного финансирования.

Региону одобрили закупку 435 тысяч доз из 670 тысяч запрошенных — около 64% от потребности. Особенно острой стала ситуация с вакцинацией взрослых, для которых получили лишь 37% запланированного объема. Последнюю партию вакцин решили направить на прививку людей в возрасте старше 60 лет.

Подобная ситуация возникла и в Республике Коми, где в ряде учреждений приостановили вакцинацию из-за исчерпания запасов. В Нижегородской области закупки сократили с 1,5 до 1,3 млн доз, а бесплатные прививки оставили только для людей из групп риска.

Источник: Ulpressa.

В Московской области выявили первый случай заболевания обезьяньей оспой. Пациента госпитализировали в Домодедовскую больницу с подозрением на эту инфекцию.

В Иркутской области России после смерти 28-летней женщины, которую связывают с противочумным институтом, госпитализировали 189 человек. Всего власти установили 197 человек, которые могли контактировать с умершей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы помочь России на фоне сообщений о подозрительном случае легочной чумы в Иркутске.

Читай нас в