Федеральное правительство Мексики построит новую тюрьму в штате Синалоа после двух дней насилия в учреждении Эль-Кастильо в Масатлане, где погибли 12 человек. Проект 10 октября объявил министр безопасности и защиты граждан Омар Гарсия Гарфуч по поручению президента Клаудии Шейнбаум, сообщает The Rio Times.

По словам Гарсии Гарфуча, тюрьма будет построена за счет федеральных средств. Он заявил, что новое учреждение должно быть современным и безопасным, усилить контроль в тюрьмах и помочь снизить уровень насилия в штате. До завершения строительства Эль-Кастильо будут укреплять офицеры Национальной гвардии и федеральный тюремный персонал.

Две стычки за два дня

Первая стычка произошла в одном из блоков Эль-Кастильо утром 8 октября. Министерство общественной безопасности штата Синалоа сообщило о гибели девяти заключенных и двухлетнего мальчика, который пришел к отцу на семейное свидание. По меньшей мере 16 заключенных получили ранения, а прокурор штата Клаудия Сулема Санчес Кондо позднее сообщила о 17 пострадавших.

Силы штата и федерации вошли в тюрьму, чтобы восстановить контроль, а посещения учреждения были временно приостановлены. На следующий день во время еще одной драки погибли двое заключенных. Прокуратура Синалоа расследует оба случая, в том числе обстоятельства попадания оружия в учреждение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Детали нового проекта

Временная губернатор Синалоа Грасиэла Домингес Нава предложила землю для нового учреждения. По ее словам, рассматриваются несколько возможных площадок в Кульякане, столице штата. Информация о бюджете, вместимости тюрьмы и дате начала работ не разглашается.

Федеральные чиновники, по данным El Universal, считали, что нападение 8 октября было направлено против Эдуардо Мартинеса Лариоса, известного как Эль Оуэн. Его описывают как оператора группировки Los Chapitos. По состоянию на пятницу прокуратура штата официально не подтвердила его личность среди погибших.

Национальная комиссия Мексики по правам человека в своем обзоре за 2025 год оценила Эль-Кастильо в 5,25 балла из 10. Она указала на нехватку охранников и ненадлежащее разделение заключенных, ожидающих суда, и тех, кто уже осужден.

Читай нас в