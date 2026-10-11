Rząd federalny Meksyku zbuduje nowe więzienie w stanie Sinaloa po dwóch dniach przemocy w zakładzie El Castillo w Mazatlán, gdzie zginęło 12 osób. Projekt 10 października ogłosił minister bezpieczeństwa i ochrony obywateli Omar García Harfuch na polecenie prezydentki Claudii Sheinbaum, informuje The Rio Times.

Według Garcíi Harfucha więzienie zostanie zbudowane z funduszy federalnych. Oświadczył, że nowy zakład ma być nowoczesny i bezpieczny, wzmocnić kontrolę w więzieniach oraz pomóc ograniczyć przemoc w stanie. Do czasu zakończenia budowy El Castillo będzie wzmacniane przez funkcjonariuszy Gwardii Narodowej i federalny personel więzienny.

Dwie bójki w ciągu dwóch dni

Do pierwszej bójki doszło w jednym z bloków El Castillo rano 8 października. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego stanu Sinaloa poinformowało o śmierci dziewięciu osadzonych i dwuletniego chłopca, który przyszedł do ojca na rodzinne widzenie. Co najmniej 16 osadzonych odniosło obrażenia, a prokuratorka stanowa Claudia Zulema Sánchez Kondo poinformowała później o 17 rannych.

Siły stanowe i federalne wkroczyły do więzienia, aby przywrócić kontrolę, a widzenia w zakładzie zostały tymczasowo zawieszone. Następnego dnia podczas kolejnej bójki zginęło dwóch osadzonych. Prokuratura Sinaloa prowadzi dochodzenie w obu sprawach, w tym bada okoliczności, w których broń trafiła do zakładu.

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Szczegóły nowego projektu

Tymczasowa gubernatorka Sinaloa Graciela Domínguez Nava zaoferowała grunt pod nowy zakład. Według niej rozważanych jest kilka możliwych lokalizacji w Culiacán, stolicy stanu. Nie ujawniono informacji o budżecie, pojemności więzienia ani dacie rozpoczęcia prac.

Federalni urzędnicy, według El Universal, uważali, że atak z 8 października był wymierzony w Eduardo Martíneza Lariosa, znanego jako El Owen. Jest on opisywany jako operator grupy Los Chapitos. Według stanu na piątek prokuratura stanowa oficjalnie nie potwierdziła jego tożsamości wśród zabitych.

Narodowa Komisja Praw Człowieka Meksyku w swoim przeglądzie za 2025 rok oceniła El Castillo na 5,25 punktu na 10. Zwróciła uwagę na niedobór strażników oraz niewłaściwe oddzielenie osadzonych oczekujących na proces od osób już skazanych.

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