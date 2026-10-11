墨西哥联邦政府将在锡那罗亚州新建一所监狱，此前马萨特兰的埃尔卡斯蒂略设施发生了持续两天的暴力事件，造成12人死亡。应总统克劳迪娅·辛鲍姆的指示，安全与公民保护部长奥马尔·加西亚·哈尔富什于10月10日宣布了该项目，The Rio Times报道。

加西亚·哈尔富什表示，该监狱将使用联邦资金建设。他称，新设施应当现代化且安全，加强对监狱的管控，并帮助减少该州的暴力事件。在建设完成前，国民警卫队官员和联邦监狱工作人员将加强埃尔卡斯蒂略的安保。

两天内发生两起冲突

第一起冲突于10月8日上午发生在埃尔卡斯蒂略的一个监区。锡那罗亚州公共安全部报告称，9名囚犯和一名两岁男孩死亡；该男孩当时前往与父亲进行家庭探视。至少16名囚犯受伤，州检察官克劳迪娅·苏莱马·桑切斯·孔多随后报告称有17人受伤。

州和联邦部队进入监狱以恢复控制，设施探视也被暂时暂停。次日，在另一场斗殴中，两名囚犯死亡。锡那罗亚检察机关正在调查两起事件，包括武器如何进入该设施的情况。

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新项目的细节

锡那罗亚代理州长格拉谢拉·多明格斯·纳瓦为新设施提供了土地。她表示，正在考虑位于该州首府库利亚坎的多个可能选址。有关预算、监狱容量和开工日期的信息尚未披露。

据El Universal报道，联邦官员认为，10月8日的袭击目标是爱德华多·马丁内斯·拉里奥斯，绰号“埃尔·欧文”。他被描述为Los Chapitos团伙的一名操作者。截至周五，州检察机关尚未正式确认他在死者中的身份。

墨西哥国家人权委员会在其2025年审查中给埃尔卡斯蒂略打了10分中的5.25分。该委员会指出，那里缺少警卫，且未能妥善将等待审判的囚犯与已被定罪者分开。

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