Международно признанное правительство Йемена предупредило об угрозе «неминуемой медицинской и гуманитарной катастрофы» в осажденном городе Таиз на юго-западе страны. Министерство здравоохранения и народонаселения Йемена заявило, что запасы лекарств, внутривенных растворов, медицинских материалов и топлива в городских медучреждениях почти исчерпаны.

Как сообщает Al Jazeera, в нынешних условиях могут прекратить работу экстренная помощь, хирургические службы, отделения интенсивной терапии, диализа и неонатальной помощи. Правительственное ведомство заявило, что это создает непосредственную опасность для пациентов, раненых, беременных женщин и новорожденных.

Топливо для генераторов и скорых

Дефицит топлива также угрожает работе электрогенераторов, машин скорой помощи и систем хранения медикаментов и вакцин с соблюдением температурного режима. В министерстве предупредили, что это может привести к тяжелым осложнениям и смертям, которых можно было бы избежать.

Власти Йемена призвали немедленно снять осаду, открыть маршруты снабжения и гарантировать безопасный проезд пациентов, скорых, медиков и гуманитарной помощи. Они также обратились к ООН и гуманитарным организациям с просьбой доставить в Таиз лекарства, внутривенные растворы, медицинские материалы, кислород и топливо.

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Перекрыт главный путь

По данным Набиля Джамиля, руководителя офиса планирования и развития правительства Йемена в губернаторстве Таиз, в подконтрольных правительству районах губернаторства проживают около 2,8 миллиона человек, еще 200 тысяч человек недавно были перемещены из-за боевых действий. Он назвал нынешнюю осаду более масштабной и более тяжелой по последствиям, чем осада 2015 года.

Хуситы начали наступление вдоль побережья Красного моря в губернаторстве Таиз в сентябре, захватив портовый город Моха. К 4 октября они взяли город Ат-Турба, перерезав последнюю главную дорогу между Таизом и другими районами под контролем правительства. В начале октября правительственные силы Йемена при поддержке Саудовской Аравии начали контрнаступление.

Джамиль сообщил, что на черном рынке цена 20-литровой канистры бензина выросла с 30 тысяч до 90 тысяч йеменских риалов. Управление ООН по делам беженцев и Всемирная организация здравоохранения предупреждали, что боевые действия ставят под угрозу и без того нестабильную систему здравоохранения Йемена.

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