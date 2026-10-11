Uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu ostrzegł przed groźbą „nieuchronnej katastrofy medycznej i humanitarnej” w oblężonym mieście Taiz na południowym zachodzie kraju. Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Ludności Jemenu poinformowało, że zapasy leków, roztworów dożylnych, materiałów medycznych i paliwa w miejskich placówkach medycznych są niemal wyczerpane.

Jak podaje Al Jazeera, w obecnych warunkach mogą przestać działać pomoc doraźna, usługi chirurgiczne, oddziały intensywnej terapii, dializy i opieka neonatologiczna. Resort rządowy oświadczył, że stwarza to bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów, rannych, kobiet w ciąży i noworodków.

Paliwo dla generatorów i karetek

Niedobór paliwa zagraża również pracy generatorów prądu, karetek pogotowia oraz systemów przechowywania leków i szczepionek z zachowaniem reżimu temperatury. Ministerstwo ostrzegło, że może to prowadzić do ciężkich powikłań i możliwych do uniknięcia zgonów.

Władze Jemenu wezwały do natychmiastowego zniesienia oblężenia, otwarcia tras dostaw oraz zagwarantowania bezpiecznego przejazdu pacjentom, karetkom, personelowi medycznemu i pomocy humanitarnej. Zwróciły się również do ONZ i organizacji humanitarnych z prośbą o dostarczenie do Taiz leków, roztworów dożylnych, materiałów medycznych, tlenu i paliwa.

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Zablokowana główna droga

Według Nabila Jameela, kierownika Biura Planowania i Rozwoju rządu Jemenu w gubernatorstwie Taiz, na kontrolowanych przez rząd obszarach gubernatorstwa mieszka około 2,8 mln ludzi, a kolejne 200 tys. osób zostało niedawno przesiedlonych z powodu walk. Nazwał obecne oblężenie większym pod względem skali i dotkliwszym w skutkach niż oblężenie z 2015 roku.

Huti rozpoczęli we wrześniu ofensywę wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego w gubernatorstwie Taiz, zdobywając portowe miasto Mocha. Do 4 października zajęli miasto At-Turba, odcinając ostatnią główną drogę między Taiz a innymi obszarami kontrolowanymi przez rząd. Na początku października jemeńskie siły rządowe, wspierane przez Arabię Saudyjską, rozpoczęły kontrofensywę.

Jameel poinformował, że cena 20-litrowego kanistra benzyny na czarnym rynku wzrosła z 30 tys. do 90 tys. riali jemeńskich. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców i Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegały, że walki zagrażają i tak już niestabilnemu systemowi ochrony zdrowia Jemenu.

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