也门国际承认政府警告称，该国西南部被围困城市塔伊兹面临“一场迫在眉睫的医疗和人道主义灾难”。也门公共卫生与人口部表示，该市医疗机构的药品、静脉注射液、医疗物资和燃料储备已接近耗尽。

据半岛电视台报道，在当前条件下，急救服务、外科服务、重症监护室、透析和新生儿护理可能停止运作。该政府部门表示，这对患者、伤员、孕妇和新生儿构成直接危险。

发电机和救护车的燃料

燃料短缺也威胁到发电机、救护车以及药品和疫苗恒温储存系统的运行。该部警告称，这可能导致严重并发症和本可避免的死亡。

也门当局呼吁立即解除围困、开放供应路线，并保障患者、救护车、医务人员和人道主义援助的安全通行。它还请求联合国和人道主义组织向塔伊兹运送药品、静脉注射液、医疗物资、氧气和燃料。

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主要道路被切断

据也门政府塔伊兹省规划与发展办公室负责人纳比勒·贾米勒称，该省政府控制地区约有280万人居住，另有20万人近期因战斗而流离失所。他称，目前的围困在规模上更大、后果也比2015年的围困更严重。

胡塞武装于9月在塔伊兹省红海沿岸发动攻势，夺取了港口城市穆哈。到10月4日，他们占领了阿特图尔巴市，切断了塔伊兹与其他政府控制地区之间最后一条主要道路。10月初，也门政府军在沙特阿拉伯支持下发动反攻。

贾米勒表示，黑市上一只20升汽油罐的价格已从3万也门里亚尔上涨至9万也门里亚尔。联合国难民署和世界卫生组织曾警告称，战斗威胁着也门本已脆弱的医疗卫生系统。

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