В Огайо опрос New York Times/Siena зафиксировал преимущество демократа Шеррода Брауна над республиканцем Джоном Хастедом: 49% против 46%. Штат, который в последние годы был опорой Республиканской партии, стал одним из нескольких республиканских штатов, где демократы получили шансы на успех в преддверии промежуточных выборов 3 ноября, сообщает ABC News Australia.

Огайо снова становится конкурентным

Промежуточные выборы определят состав Конгресса США на вторую половину президентского срока Дональда Трампа. Для контроля над Сенатом демократам необходимо получить четыре места, которые сейчас удерживают республиканцы, одновременно сохранив собственные мандаты.

По данным издания, демократы также имеют шансы отобрать место в Сенате в Северной Каролине, а выборы в штате Мэн считают непредсказуемыми. Помимо Огайо, опрос продемонстрировал сильные позиции демократов в Техасе, Аляске, Айове и Канзасе.

Основатель Cook Political Report Чарли Кук ранее заявил ABC America, что переход контроля над Палатой представителей к демократам является фактически решенным вопросом. Шансы партии получить большинство в Сенате он оценил как вполне реалистичные.

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Избиратели говорят о ценах и тарифах

Жители Чилликоте в сельской части Огайо, с которыми пообщалось ABC News Australia, среди основных проблем называли высокую стоимость жизни и цены на топливо. Пастор и аукционист Дэниел ДеГармо, голосовавший за Трампа в 2016 и 2024 годах, заявил, что на этот раз недоволен политикой администрации в отношении иммиграции и отсутствием снижения стоимости жизни. Он еще не решил, будет ли голосовать, и допускает поддержку независимого кандидата.

Владелец компании по ландшафтному дизайну Чад Битти сказал, что расходы на топливо существенно вредят его бизнесу. Парикмахер Лейси Пауэлл, которая поддержала Трампа в 2024 году, ожидая помощи малому бизнесу, сказала, что не увидела обещанного облегчения от тарифов как налогоплательщик и потребитель.

Профессор политологии Бостонского университета Дэвид Хопкинс считает, что нынешняя кампания все больше превращается в оценку Трампа, а не в поддержку Демократической партии. По его словам, республиканским кандидатам сложно одновременно поддерживать политику президента и дистанцироваться от него.

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