W Ohio sondaż New York Times/Siena odnotował przewagę demokraty Sherroda Browna nad republikaninem Jonem Hustedem: 49% do 46%. Stan, który w ostatnich latach był bastionem Partii Republikańskiej, stał się jednym z kilku republikańskich stanów, w których Demokraci zyskali szanse na sukces przed wyborami śródokresowymi 3 listopada, informuje ABC News Australia.

Ohio ponownie staje się konkurencyjne

Wybory śródokresowe określą skład Kongresu USA na drugą połowę kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Aby przejąć kontrolę nad Senatem, Demokraci muszą zdobyć cztery mandaty obecnie należące do Republikanów, jednocześnie utrzymując własne mandaty.

Według publikacji Demokraci mają również szanse odebrać mandat senatorski w Karolinie Północnej, a wybory w stanie Maine są uznawane za nieprzewidywalne. Oprócz Ohio sondaż wykazał silną pozycję Demokratów w Teksasie, Alasce, Iowa i Kansas.

Założyciel Cook Political Report, Charlie Cook, powiedział wcześniej ABC America, że przejęcie przez Demokratów kontroli nad Izbą Reprezentantów jest faktycznie przesądzone. Szanse partii na uzyskanie większości w Senacie ocenił jako całkiem realne.

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Wyborcy mówią o cenach i cłach

Mieszkańcy Chillicothe w wiejskiej części Ohio, z którymi rozmawiało ABC News Australia, wymieniali wysokie koszty życia i ceny paliw jako jedne z głównych problemów. Pastor i licytator Daniel DeGarmo, który głosował na Trumpa w 2016 i 2024 roku, powiedział, że tym razem jest niezadowolony z polityki administracji w sprawie imigracji oraz z braku obniżenia kosztów życia. Nie zdecydował jeszcze, czy będzie głosował, i dopuszcza poparcie niezależnego kandydata.

Właściciel firmy zajmującej się projektowaniem terenów zielonych Chad Beatty powiedział, że koszty paliwa znacząco szkodzą jego biznesowi. Fryzjerka Lacey Powell, która poparła Trumpa w 2024 roku, oczekując pomocy dla małych firm, powiedziała, że jako podatniczka i konsumentka nie odczuła obiecanej ulgi wynikającej z ceł.

Profesor nauk politycznych Uniwersytetu Bostońskiego David Hopkins uważa, że obecna kampania coraz bardziej staje się oceną Trumpa, a nie poparciem dla Partii Demokratycznej. Według niego republikańskim kandydatom trudno jest jednocześnie popierać politykę prezydenta i dystansować się od niego.

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