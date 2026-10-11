在俄亥俄州，New York Times/Siena的一项民调显示，民主党人谢罗德·布朗以49%对46%领先共和党人乔恩·赫斯特德。这个近年来一直是共和党大本营的州，已成为几个共和党州之一，在11月3日中期选举前，民主党人在这些州获得了胜选机会，ABC News Australia报道。

俄亥俄州再次变得具有竞争性

中期选举将决定唐纳德·特朗普总统任期后半段美国国会的构成。为了控制参议院，民主党需要赢得目前由共和党掌握的四个席位，同时保住自己的席位。

据该媒体报道，民主党也有机会夺取北卡罗来纳州的一个参议院席位，而缅因州的选举被认为难以预测。除俄亥俄州外，民调显示民主党在得克萨斯州、阿拉斯加州、艾奥瓦州和堪萨斯州也处于强势地位。

Cook Political Report创始人查理·库克此前对ABC America表示，民主党接管众议院控制权实际上已是定局。他认为该党赢得参议院多数席位的可能性完全现实。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

选民谈论价格和关税

ABC News Australia采访的俄亥俄州农村地区奇利科西居民，将高生活成本和燃油价格列为主要问题。曾在2016年和2024年投票支持特朗普的牧师兼拍卖师丹尼尔·德加尔莫表示，这次他对政府的移民政策以及生活成本没有下降感到不满。他尚未决定是否投票，并考虑支持独立候选人。

园林设计公司老板查德·比蒂表示，燃油成本正在严重损害他的业务。理发师莱西·鲍威尔因期待获得对小企业的帮助而在2024年支持特朗普，她表示，作为纳税人和消费者，她没有看到关税带来的承诺中的减负。

波士顿大学政治学教授戴维·霍普金斯认为，本次竞选越来越成为对特朗普的评估，而非对民主党的支持。他表示，共和党候选人很难同时支持总统的政策并与其保持距离。

关注我们在