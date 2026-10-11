斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克表示，印度中央政府在该国最高法院承认卡恰蒂武岛属于斯里兰卡。据《印度教徒报》报道，他于10月11日在斯里兰卡西北省的一场集会上作出上述表态。

印度最高法院听证会

迪萨纳亚克发表声明前，印度最高法院就相关诉讼举行了听证会，诉讼发起人质疑20世纪70年代将卡恰蒂武岛移交给斯里兰卡。该报称，印度总检察长R.文卡塔拉马尼向法院表示，新德里与斯里兰卡有着“极好的关系”，无意重新审议1974年和1976年有关该岛的协议。

该案的下一次听证会定于2027年2月举行。与法官桑吉夫·萨奇德瓦共同审理此案的法官桑贾伊·库马尔指出，印度中央政府和泰米尔纳德邦政府应向渔民说明不进入斯里兰卡水域的必要性。

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渔业问题

在斯里兰卡海军因在该国领海非法捕鱼而拘留泰米尔纳德邦渔民的背景下，印度政界人士经常提出卡恰蒂武岛问题。报道指出，来自泰米尔纳德邦沿海地区的渔民越过国际海上边界，前往斯里兰卡北部海岸附近海洋资源丰富的水域，并采用具有破坏性的底拖网捕捞方式。

迪萨纳亚克还重申了他向印度作出的保证：斯里兰卡不会允许以可能对印度构成威胁的方式使用其领空、陆地或海域。去年，总统访问了卡恰蒂武岛，并表示政府打算保护该国毗邻的海域、岛屿和领土。

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