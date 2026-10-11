Prezydent Sri Lanki Anura Kumara Dissanayake oświadczył, że centralny rząd Indii uznał przed Sądem Najwyższym kraju przynależność wyspy Katchatheevu do Sri Lanki. Powiedział to 11 października podczas wiecu w Prowincji Północno-Zachodniej Sri Lanki, jak informuje The Hindu.

Rozprawa w Sądzie Najwyższym Indii

Oświadczenie Dissanayakego padło po rozprawach w Sądzie Najwyższym Indii dotyczących pozwów, których autorzy kwestionują przekazanie Katchatheevu Sri Lance w latach 70. Według publikacji prokurator generalny Indii R. Venkataramani powiedział sądowi, że Nowe Delhi ma „doskonałe relacje” ze Sri Lanką i nie zamierza rewidować porozumień z 1974 i 1976 roku dotyczących wyspy.

Kolejna rozprawa w tej sprawie jest zaplanowana na luty 2027 roku. Sędzia Sanjay Kumar, który rozpatrywał sprawę wraz z sędzią Sanjivem Sachdevą, zauważył, że centralne władze Indii i rząd stanu Tamil Nadu powinny wyjaśniać rybakom konieczność nie wpływania na wody Sri Lanki.

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Kwestia rybołówstwa

Kwestia Katchatheevu jest często podnoszona przez indyjskich polityków w związku z zatrzymywaniem rybaków z Tamil Nadu przez marynarkę wojenną Sri Lanki za nielegalne połowy na wodach terytorialnych kraju. W materiale zaznaczono, że rybacy z nadbrzeżnych obszarów Tamil Nadu przekraczają międzynarodową granicę morską i udają się na bogate w zasoby morskie wody u północnych wybrzeży Sri Lanki, stosując niszczycielską metodę trałowania dennego.

Dissanayake ponownie zapewnił również Indie, że Sri Lanka nie pozwoli na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej, lądu ani morza w sposób stanowiący zagrożenie dla Indii. W ubiegłym roku prezydent odwiedził Katchatheevu i zadeklarował zamiar rządu ochrony przyległych mórz, wysp i terytorium kraju.

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