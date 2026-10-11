Независимая национальная избирательная комиссия Нигерии (INEC) не внесла кандидатов от Народно-демократической партии (PDP) Ису Пантами в штате Гомбе и Лади Адебуту в штате Огун в окончательные списки участников губернаторских выборов, назначенных на 6 февраля 2027 года. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

В окончательном списке INEC указаны 16 кандидатов в штате Гомбе и 13 — в штате Огун, однако представителей PDP в нем нет. В то же время комиссия зарегистрировала Кингсли Чинду кандидатом от партии Конгресс всех прогрессивных сил (APC) на выборах губернатора штата Риверс.

Решение Верховного суда

Документы INEC не объясняют причин невнесения отдельных кандидатов. Публикация окончательных списков состоялась после решения Верховного суда Нигерии от 24 сентября, которым было восстановлено действие положений Закона о выборах 2026 года, касающихся партийных реестров.

Согласно этим нормам, участвовать в праймериз, партийных конгрессах и съездах могут только члены партии, чьи имена внесены в реестр, переданный INEC в установленный срок. Партии также обязаны использовать представленный реестр во время праймериз, а партия, не предоставившая его вовремя, не может выдвигать кандидатов.

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Ситуация вокруг кандидатов

Федеральный высокий суд в Гомбе 24 сентября отменил первоначальное выдвижение Пантами кандидатом от PDP и обязал партию провести новые праймериз в течение 30 дней. Иск подали претенденты на выдвижение Усман Алию и Хамису Майлантарки, оспаривавшие процедуру майских праймериз. Суд пришел к выводу, что она не соответствовала партийным процедурам и избирательному законодательству, поскольку часть допущенных претендентов была отстранена от участия. На новых праймериз 29 сентября Пантами вновь стал кандидатом от партии.

Относительно Адебуту две группы — Ogun Democratic Accountability Forum и Elections Integrity Watch — заявляли, что его имени нет в реестре членов PDP, представленном INEC. Отделение PDP в штате Огун отвергло эти утверждения, заявив, что Адебуту является зарегистрированным членом партии и что требования по представлению реестра были соблюдены.

Кандидатура Чинды также вызвала вопросы из-за сроков его перехода в APC. По данным издания, он зарегистрировался в APC 27 апреля 2026 года, а о выходе из PDP объявил 2 июня — после праймериз APC, проведенных 21 мая. Отделение APC в Риверсе отвергло призывы дисквалифицировать Чинду и настаивает на действительности его выдвижения.

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