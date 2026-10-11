Незалежна національна виборча комісія Нігерії (INEC) не внесла кандидатів від Народно-демократичної партії (PDP) Ісу Пантамі у штаті Гомбе та Ладі Адебуту у штаті Огун до остаточних списків учасників губернаторських виборів, призначених на 6 лютого 2027 року. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

У фінальному списку INEC зазначено 16 кандидатів у штаті Гомбе та 13 — у штаті Огун, однак представників PDP у ньому немає. Водночас комісія зареєструвала Кінгслі Чинду кандидатом від партії Конгрес усіх прогресивних сил (APC) на виборах губернатора штату Ріверс.

Рішення Верховного суду

Документи INEC не пояснюють причин невнесення окремих кандидатів. Публікація остаточних списків відбулася після рішення Верховного суду Нігерії від 24 вересня, яким було відновлено дію положень Закону про вибори 2026 року щодо партійних реєстрів.

Відповідно до цих норм, брати участь у праймеріз, партійних конгресах і з'їздах можуть лише члени партії, чиї імена внесені до реєстру, переданого INEC у встановлений строк. Партії також зобов'язані використовувати поданий реєстр під час праймеріз, а партія, що не надала його вчасно, не може висувати кандидатів.

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Ситуація навколо кандидатів

Федеральний високий суд у Гомбе 24 вересня скасував первинне висунення Пантамі кандидатом від PDP та зобов'язав партію провести нові праймеріз упродовж 30 днів. Позов подали претенденти на висунення Усман Алію та Хамісу Майлантаркі, які оскаржували процедуру травневих праймеріз. Суд дійшов висновку, що вона не відповідала партійним процедурам і виборчому законодавству, оскільки частину допущених претендентів усунули від участі. На нових праймеріз 29 вересня Пантамі знову став кандидатом від партії.

Щодо Адебуту дві групи — Ogun Democratic Accountability Forum та Elections Integrity Watch — заявляли, що його імені немає у реєстрі членів PDP, поданому до INEC. Осередок PDP у штаті Огун відкинув ці твердження, заявивши, що Адебуту є зареєстрованим членом партії та що вимог щодо подання реєстру було дотримано.

Кандидатура Чинди також викликала питання через строки його переходу до APC. За даними видання, він зареєструвався в APC 27 квітня 2026 року, а про вихід із PDP оголосив 2 червня — після праймеріз APC, проведених 21 травня. Осередок APC у Ріверсі відкинув заклики дискваліфікувати Чинду та наполягає на чинності його висунення.

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