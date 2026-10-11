Niezależna Narodowa Komisja Wyborcza Nigerii (INEC) nie wpisała kandydatów Partii Ludowo-Demokratycznej (PDP), Isy Pantamiego w stanie Gombe i Ladiego Adebutu w stanie Ogun, na ostateczne listy uczestników wyborów gubernatorskich wyznaczonych na 6 lutego 2027 roku. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Na ostatecznej liście INEC znajduje się 16 kandydatów w stanie Gombe i 13 w stanie Ogun, jednak nie ma na niej przedstawicieli PDP. Jednocześnie komisja zarejestrowała Kingsleya Chindę jako kandydata partii Kongres Wszystkich Postępowców (APC) w wyborach gubernatora stanu Rivers.

Decyzja Sądu Najwyższego

Dokumenty INEC nie wyjaśniają przyczyn niewpisania poszczególnych kandydatów. Publikacja ostatecznych list nastąpiła po decyzji Sądu Najwyższego Nigerii z 24 września, która przywróciła obowiązywanie przepisów ustawy wyborczej z 2026 roku dotyczących rejestrów partyjnych.

Zgodnie z tymi przepisami w prawyborach, kongresach i zjazdach partyjnych mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie partii, których nazwiska wpisano do rejestru przekazanego INEC w określonym terminie. Partie są również zobowiązane do korzystania ze złożonego rejestru podczas prawyborów, a partia, która nie przedstawi go w terminie, nie może zgłaszać kandydatów.

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Sytuacja wokół kandydatów

24 września Federalny Sąd Najwyższy w Gombe unieważnił pierwotne wyłonienie Pantamiego jako kandydata PDP i zobowiązał partię do przeprowadzenia nowych prawyborów w ciągu 30 dni. Pozew złożyli aspirujący do nominacji Usman Aliyu i Hamisu Mailantarki, którzy zakwestionowali procedurę majowych prawyborów. Sąd uznał, że nie była ona zgodna z procedurami partyjnymi i ustawodawstwem wyborczym, ponieważ część dopuszczonych aspirantów została wykluczona z udziału. W nowych prawyborach 29 września Pantami ponownie został kandydatem partii.

W sprawie Adebutu dwie grupy — Ogun Democratic Accountability Forum i Elections Integrity Watch — oświadczyły, że jego nazwiska nie ma w rejestrze członków PDP przekazanym INEC. Struktura PDP w stanie Ogun odrzuciła te twierdzenia, oświadczając, że Adebutu jest zarejestrowanym członkiem partii oraz że spełniono wymogi dotyczące złożenia rejestru.

Kandydatura Chindy również wzbudziła pytania ze względu na terminy jego przejścia do APC. Według publikacji zarejestrował się on w APC 27 kwietnia 2026 roku, a o odejściu z PDP poinformował 2 czerwca — po prawyborach APC przeprowadzonych 21 maja. Struktura APC w Rivers odrzuciła wezwania do dyskwalifikacji Chindy i nalega, że jego nominacja pozostaje ważna.

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