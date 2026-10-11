尼日利亚独立国家选举委员会（INEC）未将人民民主党（PDP）候选人、贡贝州的伊萨·潘塔米和奥贡州的拉迪·阿德布图列入定于2027年2月6日举行的州长选举参与者最终名单。据Premium Times Nigeria报道。

INEC的最终名单显示，贡贝州有16名候选人，奥贡州有13名候选人，但其中没有PDP代表。与此同时，委员会登记金斯利·钦达为全体进步大会党（APC）参加河流州州长选举的候选人。

最高法院的裁决

INEC文件未说明未将个别候选人列入名单的原因。最终名单的公布是在尼日利亚最高法院9月24日作出裁决之后，该裁决恢复了2026年《选举法》中有关政党名册条款的效力。

根据这些规定，只有姓名被列入在规定期限内提交给INEC的名册的党员，才能参加初选、政党大会和代表大会。政党还必须在初选期间使用已提交的名册，而未按时提交名册的政党不得提名候选人。

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候选人相关情况

贡贝联邦高等法院于9月24日撤销了潘塔米最初作为PDP候选人的提名，并责令该党在30天内举行新的初选。提名竞争者乌斯曼·阿利尤和哈米苏·迈兰塔尔基提起诉讼，对5月初选的程序提出质疑。法院认定，该程序不符合政党程序和选举法律，因为部分获准参选的竞争者被排除在外。在9月29日举行的新初选中，潘塔米再次成为该党的候选人。

关于阿德布图，两个团体——Ogun Democratic Accountability Forum和Elections Integrity Watch——称，他的名字未出现在提交给INEC的PDP党员名册中。PDP奥贡州支部驳回了这些说法，称阿德布图是该党的注册党员，且提交名册的要求已得到遵守。

钦达的候选资格也因其转入APC的时间而引发疑问。据该媒体报道，他于2026年4月27日在APC登记，并于6月2日宣布退出PDP——这发生在5月21日举行的APC初选之后。APC河流州支部驳回了取消钦达资格的呼吁，并坚持认为对他的提名有效。

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