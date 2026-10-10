Після виходу на суходіл Ісаяс ослаб, у США оголосили евакуації — Interia

Ураган Ісаяс вийшов на суходіл поблизу Дестіна у штаті Флорида та почав поступово слабшати. Американський Національний центр ураганів попередив про небезпечний штормовий приплив на узбережжі Мексиканської затоки, сильний вітер, зливи та ризик повеней углиб суходолу, повідомляє Interia.

Загроза повеней і торнадо

За даними Національного центру ураганів, штормовий приплив міг підняти рівень води на 1,8–2,7 метра. Особливо небезпечною ситуація могла бути для Пенсакола-Біч та островів у складі національного узбережжя Gulf Islands. Синоптики також прогнозували сильні опади, локальні підтоплення та ймовірні торнадо.

У південній частині Алабами, на півдні Міссісіпі та південному заході Джорджії очікували від 4 до 20 сантиметрів опадів, подекуди більше. Після виходу на сушу Ісаяс уже класифікували як циклон, однак він міг і надалі приносити зливи та вітер швидкістю до 100 км/год.

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Евакуації та перебої з електрикою

Обов’язкову евакуацію запровадили в частинах округів Волтон, Ескамбія, Окалуса та Франклін у Флориді. Губернаторка Алабами Кей Айві також розпорядилася евакуювати людей, які не є постійними мешканцями Галф-Шорс, Оріндж-Біч і острова Дофін.

В окремих районах швидкість вітру перевищувала 100 км/год. Агентство AFP повідомляло про зірвані дахи, повалені дерева та перебої з електропостачанням у Флориді. Увечері в п’ятницю без електрики залишалися понад 300 тисяч споживачів у Флориді та близько 200 тисяч в Алабамі; кілька аеропортів призупинили роботу.

Президент США Дональд Трамп схвалив запровадження режиму надзвичайної ситуації в Алабамі, що дозволяє залучити федеральну допомогу та фінансування рятувальних заходів, повідомило Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій.

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