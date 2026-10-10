Ураган Исайяс вышел на сушу возле Дестина в штате Флорида и начал постепенно ослабевать. Американский Национальный центр по наблюдению за ураганами предупредил об опасном штормовом нагоне на побережье Мексиканского залива, сильном ветре, ливнях и риске наводнений в глубине суши, сообщает Interia.

Угроза наводнений и торнадо

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, штормовой нагон мог поднять уровень воды на 1,8–2,7 метра. Особенно опасной ситуация могла быть для Пенсакола-Бич и островов, входящих в состав национального побережья Gulf Islands. Синоптики также прогнозировали сильные осадки, локальные подтопления и возможные торнадо.

В южной части Алабамы, на юге Миссисипи и юго-западе Джорджии ожидалось от 4 до 20 сантиметров осадков, местами больше. После выхода на сушу Исайяс уже классифицировали как циклон, однако он мог и дальше приносить ливни и ветер скоростью до 100 км/ч.

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Эвакуации и перебои с электричеством

Обязательную эвакуацию ввели в частях округов Уолтон, Эскамбия, Окалуса и Франклин во Флориде. Губернатор Алабамы Кей Айви также распорядилась эвакуировать людей, не являющихся постоянными жителями Галф-Шорс, Ориндж-Бич и острова Дофин.

В отдельных районах скорость ветра превышала 100 км/ч. Агентство AFP сообщало о сорванных крышах, поваленных деревьях и перебоях с электроснабжением во Флориде. В пятницу вечером без электричества оставались более 300 тысяч потребителей во Флориде и около 200 тысяч в Алабаме; несколько аэропортов приостановили работу.

Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Алабаме, что позволяет привлечь федеральную помощь и финансирование спасательных мероприятий, сообщило Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

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