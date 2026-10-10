Ураган «Саймон» в Тихом океане усилился до четвертой категории и направлялся к побережью Мексики. По данным Global News Canada, максимальная постоянная скорость ветра достигла 230 км/ч.

Прогноз сильных осадков

Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами сообщил, что ураган такой силы считается крупным. Согласно прогнозу центра, «Саймон» мог принести в отдельные районы юго-запада Мексики от 25 до 50 см осадков, а местами — до 76 см.

Жителей призвали немедленно подготовиться к непогоде. Ожидалось, что ураган достигнет суши поздно в субботу или рано в воскресенье, при этом ветры тропического шторма могли начаться значительно раньше.

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Эвакуация и отмена занятий

Самые сильные ливни прогнозировались вдоль побережья Халиско, а также в частях Мичоакана, Колимы и Наярита. Национальный центр предупредил об опасных для жизни наводнениях и оползнях, особенно в районах с крутым рельефом.

Власти Халиско отменили занятия в пятницу и понедельник в 22 прибрежных муниципалитетах и начали эвакуацию десятков людей из зон риска. Туристическому сектору Пуэрто-Вальярты поручили до пятницы днем обеспечить работников и посетителей размещением в убежищах или безопасных зонах.

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